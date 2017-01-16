Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Mehmet Ekici’nin takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
Trabzonspor'da transfer sürecinde basında yer alan ifadeleri nedeniyle Bursaspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin, bundan sonraki süreçte çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüreceği belirtildi.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici Teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir."
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:57
- Medipol Başakşehir Caiçara’yı açıkladı
Toplam 2
Yorum
adrian toplu taşımaya zam kapıda anlaşılan..
- "Gerekirse kadro dışı bırakırız"
Toplam 33
Yorum
Burdan yak.. Alamadığın 2 milyon Ekiciye vereceğin maaş = Kadro dışı bırakmanın maliyeti (Trabzonda para çok)
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 164
Yorum
FB Sen önce Fenerbahçe gibi Türkiye'nin asırlık çınarını UEFA'ya göre geleceği karanlık bir kulüp haline nasıl getirdiğini açıkla.
Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.