 Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    kadro dışı bırakıldı

    Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı

    Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu ’nin takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

    Trabzonspor'da transfer sürecinde basında yer alan ifadeleri nedeniyle Bursaspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan 'nin, bundan sonraki süreçte çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüreceği belirtildi.

    Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici Teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir."

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:57
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