 Gözler artık kupada – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Gözler artık kupada

    Gözler artık kupada
    Süper Lig'de ikinci yarıya 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan 'da gözler Ziraat H Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor ile oynanacak maça çevrildi. Bursaspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan bordo-mavililerde tek hedef kupada da kazanarak iddialı konuma gelmek.

    GÜMÜŞHANE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
    Yönetici , Türkiye Kupası'nda Gümüşhane ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirtti. Egemen, "Bu maçı kazanmak zorundayız. Çünkü Türkiye Kupası'nda ciddi hedeflerimiz var. Oyuncularımız da bunun farkında" dedi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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