Gözler artık kupada
Süper Lig'de ikinci yarıya 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor ile oynanacak maça çevrildi. Bursaspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan bordo-mavililerde tek hedef kupada da kazanarak iddialı konuma gelmek.
GÜMÜŞHANE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
Yönetici Ali Rıza Egemen, Türkiye Kupası'nda Gümüşhane ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirtti. Egemen, "Bu maçı kazanmak zorundayız. Çünkü Türkiye Kupası'nda ciddi hedeflerimiz var. Oyuncularımız da bunun farkında" dedi.
GÜMÜŞHANE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
Yönetici Ali Rıza Egemen, Türkiye Kupası'nda Gümüşhane ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirtti. Egemen, "Bu maçı kazanmak zorundayız. Çünkü Türkiye Kupası'nda ciddi hedeflerimiz var. Oyuncularımız da bunun farkında" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
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Berkay Hayırlı olsun
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Gözler artık kupada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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