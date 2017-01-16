Forvet müjdesi
Genel sekreter Gençağa Meriç, Ersun Yanal ile bir araya gelen Kolombiyalı golcü ile ilgili, “Rodallega’nın transferi an meselesi. Önemli mesafe kat ettiğimiz başka isimler de var” dedi.
Trabzonspor taraftarının sabırsızlıkla transferini beklediği Hugo Rodallega, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Transferiyle ilgili sorunların çözümünü beklediğini dile getiren Kolombiyalı forvet, bazı konular hakkında da Yanal'dan görüş aldı. Bordo-mavili takımın genel sekreteri Gençağa Meriç, Rodallega işinin sonuçlandırılmasının an meselesi olduğunu ifade ederek, "Oyuncunun transferini önemsiyoruz. Sadece Rodallega değil; birçok farklı futbolcuyla da temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar aldığımız 4 futbolcunun yanı sıra bir süredir temas halinde olduğumuz ve transferlerinde önemli mesafe kat ettiğimiz isimler var" ifadesini kullandı.
34 MAÇTA 19 GOL ATMIŞTI
Fırtına, Rodallega için Akhisar'a takas olarak Mustafa Yumlu'nun yanında 400 bin euro da para ödeyecek. Rodallega'nın durumu bugün Mustafa Yumlu'nun Ege ekibinin yönetimi ile görüşmesinin ardından netleşecek. Rodallega bu sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giyerken, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı. Trabzonspor'un yeni golcüsü geçen sezon ise 34 maçta forma giyerken, attığı 19 golle dikkat çekti.
Yunus Emre SEL
34 MAÇTA 19 GOL ATMIŞTI
Fırtına, Rodallega için Akhisar'a takas olarak Mustafa Yumlu'nun yanında 400 bin euro da para ödeyecek. Rodallega'nın durumu bugün Mustafa Yumlu'nun Ege ekibinin yönetimi ile görüşmesinin ardından netleşecek. Rodallega bu sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giyerken, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı. Trabzonspor'un yeni golcüsü geçen sezon ise 34 maçta forma giyerken, attığı 19 golle dikkat çekti.
Yunus Emre SEL
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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