Eksikler giderilecek
Gençağa Meriç, takımda eksikliklerin giderilmesi için de çalıştıklarını aktararak, "Gelecek seneyi de yapılandırıyoruz. Takım oluşuyor. Bunun için çalışıyoruz. İyi bir takım olma yolundayız" dedi. Meriç, genç Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir futbolcu olacağını da dile getirdi.
YENİLER FARKINI GÖSTERDİ
Genel sekreter Gençağa Meriç, futbolculardan, taraftarları ve camiayı memnun edecek futbol ortaya koymalarını istediklerini söyledi. Meriç, "Yeni transferler takıma bir fark kattı. Tecrübeli isimler aldık. Çok çalışacağız, önce takım olacağız" ifadesini kullandı.
YENİLER FARKINI GÖSTERDİ
Genel sekreter Gençağa Meriç, futbolculardan, taraftarları ve camiayı memnun edecek futbol ortaya koymalarını istediklerini söyledi. Meriç, "Yeni transferler takıma bir fark kattı. Tecrübeli isimler aldık. Çok çalışacağız, önce takım olacağız" ifadesini kullandı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kadıköy'de derin sessizlik
Toplam 1
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tek çare başkan bıraksın tribünler dolar
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yaşar köşk ozan tufan bu takıma ne katkı sağlıyor bilen varsa anlatsın. kime sorsam beğenmiyor ama bizim tek. dir. ler nedense vaz geçemiyorlar .
- Chedjou Trabzonspor yolunda
Toplam 1
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ts ts almaz
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