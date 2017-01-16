 Eksikler giderilecek – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Eksikler giderilecek

    Eksikler giderilecek
    , takımda eksikliklerin giderilmesi için de çalıştıklarını aktararak, "Gelecek seneyi de yapılandırıyoruz. Takım oluşuyor. Bunun için çalışıyoruz. İyi bir takım olma yolundayız" dedi. Meriç, genç Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir futbolcu olacağını da dile getirdi.

    YENİLER FARKINI GÖSTERDİ
    Genel sekreter Gençağa Meriç, futbolculardan, taraftarları ve camiayı memnun edecek futbol ortaya koymalarını istediklerini söyledi. Meriç, "Yeni transferler takıma bir fark kattı. Tecrübeli isimler aldık. Çok çalışacağız, önce takım olacağız" ifadesini kullandı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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