Caicedo için teklif
Bordo-mavili kulüp forvet transferi için görüştüğü Rodallega'ya imza attırmak için geri sayıma geçerken, bu bölge için farklı bir isimle daha temasa geçti.
Bordo- mavili yönetim, Espanyol'dan ayrılmak üzere olan Ekvadorlu Felipe Caicedo için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Trabzonspor'un oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için 600 bin euro önerdiği öğrenildi. Ayrıca satın alma opsiyonu için de 2 milyon euro'luk maddenin sözleşmesine konulacağı belirtildi. Ancak birçok farklı ülkeden ve takımdan teklif alan Caicedo için yapılan bu teklifin Espanyol tarafından yeterli bulunmadığı ve bu nedenle diğer önerileri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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