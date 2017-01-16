 Caicedo için teklif – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Caicedo için teklif

    Caicedo için teklif

    Bordo-mavili kulüp forvet transferi için görüştüğü Rodallega'ya imza attırmak için geri sayıma geçerken, bu bölge için farklı bir isimle daha temasa geçti.

    Bordo- mavili yönetim, 'dan ayrılmak üzere olan Ekvadorlu için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. 'un oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için 600 bin euro önerdiği öğrenildi. Ayrıca satın alma opsiyonu için de 2 milyon euro'luk maddenin sözleşmesine konulacağı belirtildi. Ancak birçok farklı ülkeden ve takımdan teklif alan Caicedo için yapılan bu teklifin Espanyol tarafından yeterli bulunmadığı ve bu nedenle diğer önerileri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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