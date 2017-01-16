Avrupa’ya gidebilirim
Karadeniz ekibinin Azeri forveti Sheidaev, Avrupa takımları ile görüştüğünü söyledi. Ülkesinde Elsevar'a konuşan Azeri golcü, "Ersun Yanal'la problemim yok. Aramız çok iyi. Avrupa'dan bazı kulüplerle görüşüyoruz" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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