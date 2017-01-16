 Avrupa’ya gidebilirim – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Avrupa’ya gidebilirim

    Avrupa’ya gidebilirim
    Karadeniz ekibinin Azeri forveti , Avrupa takımları ile görüştüğünü söyledi. Ülkesinde Elsevar'a konuşan Azeri golcü, "'la problemim yok. Aramız çok iyi. Avrupa'dan bazı kulüplerle görüşüyoruz" dedi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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