 Akhisar’la görüşecek – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Akhisar’la görüşecek

    Akhisar’la görüşecek
    Fırtına'nın Rodallega transferinde Akhisar'a bir miktar paranın yanı sıra bonservisini vermeyi planladığı Mustafa Yumlu'nun, bugün Akhisar yönetimiyle görüşeceği öğrenildi. Antalya kampındayken ayrılan 29 yaşındaki stoperin, bugün yapılacak görüşmenin ardından Akhisar'a transferinin şekilleneceği bildirildi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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