 Aaron Hunt iddiası – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    iddiası

    Aaron Hunt iddiası

    Fırtına’nın, ’un 10 numarasını istediği öne sürülüyor.

    Orta sahaya futbolcu arayan Fırtına'nın, Almanya'nın takımında forma giyen ile bir haftadır görüştüğü ortaya çıktı. Bu oyuncunun ayrılma ihtimaline karşılık cuma günü Hamburg'un Henan Jiaye ile oynadığı hazırlık maçında forma giymediği kaydedildi. Hamburg'a 2015'te Wolfsburg'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 30 yaşındaki Hunt, bu sezon ilk yarıda Bundesliga'da 9 maçta forma giyerken gol ve asist üretemedi. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki oyuncu, Almanya Milli Takımı'nın formasını da 3 maçta giydi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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