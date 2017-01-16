Aaron Hunt iddiası
Fırtına’nın, Hamburg’un 10 numarasını istediği öne sürülüyor.
Orta sahaya futbolcu arayan Fırtına'nın, Almanya'nın Hamburg takımında forma giyen Aaron Hunt ile bir haftadır görüştüğü ortaya çıktı. Bu oyuncunun ayrılma ihtimaline karşılık cuma günü Hamburg'un Henan Jiaye ile oynadığı hazırlık maçında forma giymediği kaydedildi. Hamburg'a 2015'te Wolfsburg'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 30 yaşındaki Hunt, bu sezon ilk yarıda Bundesliga'da 9 maçta forma giyerken gol ve asist üretemedi. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki oyuncu, Almanya Milli Takımı'nın formasını da 3 maçta giydi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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