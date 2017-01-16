58 kartla zirvede
Fırtına bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 55 sarı kart ve üç kırmızı kart gördü. Trabzon toplam 58 kart ile bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer geçen sezonun tamamında 12 kez kırmızı kart görmüştü. (İlk 17 haftada 3 kırmızı kart).
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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