58 kartla zirvede

Fırtına bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 55 sarı kart ve üç kırmızı kart gördü. Trabzon toplam 58 kart ile bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer geçen sezonun tamamında 12 kez kırmızı kart görmüştü. (İlk 17 haftada 3 kırmızı kart).