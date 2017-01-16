 58 kartla zirvede – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    58 kartla zirvede

    58 kartla zirvede
    Fırtına bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 55 sarı kart ve üç kırmızı kart gördü. Trabzon toplam 58 kart ile bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer geçen sezonun tamamında 12 kez kırmızı kart görmüştü. (İlk 17 haftada 3 kırmızı kart).
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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