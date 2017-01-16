 1 milyon 300 bin TL kazandırdı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    1 milyon 300 bin TL kazandırdı

    1 milyon 300 bin TL kazandırdı
    Bursa maçında 1 gol atan, 1 de asist yapan , takımına 1 milyon 300 bin euro kazandırdı. , galibiyetlerde takımlara bu parayı ödüyor. 1997 doğumlu Yusuf, bu sezon beş resmi maçta sekiz gole doğrudan katkı yaptı. Yusuf ayda 5 bin TL alıyor.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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