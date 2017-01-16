1 milyon 300 bin TL kazandırdı
Bursa maçında 1 gol atan, 1 de asist yapan Yusuf Yazıcı, takımına 1 milyon 300 bin euro kazandırdı. TFF, galibiyetlerde takımlara bu parayı ödüyor. 1997 doğumlu Yusuf, bu sezon beş resmi maçta sekiz gole doğrudan katkı yaptı. Yusuf ayda 5 bin TL alıyor.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Berkay Hayırlı olsun
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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