 Yazıcı forvetleri gölgede bıraktı – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Yazıcı forvetleri gölgede bıraktı

    Yazıcı forvetleri gölgede bıraktı
    Bursaspor karşısında 1 gol ve 1 asist ile üç puanın mimarı olan Yusuf Yazıcı, merdivenleri hızlı adımlarla tırmanıyor. 19 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Trabzonspor'da A takım forması ile çıktığı 3 kupa ve 2 lig maçında 3 gol atıp 5 asist yaparken, takım içerisinde skora en çok katkı sağlayan isim oldu.

    Şampiyon... Yazıcı performansıyla forvet oyuncuları N'Doye, Suk, Sheidaev ve Gaziantepspor'a kiralanan Muhammet Demir'i geride bıraktı. Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Dünya şampiyonluğu da bulunan Yusuf, bu sezon Trabzonspor'un 21 yaş altı takımında da 11 maçta 7 gol kaydetmişti.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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