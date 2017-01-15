 Rodallega çıkarması – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    çıkarması

    Rodallega çıkarması

    Başkan Usta, transferi sonuçlandırmak için bir yöneticiyi Kolombiya’ya gönderdi ’nın menajeri ile yapılacak görüşme sonrası imzaların atılması bekleniyor

    Trabzonspor'da gözler forvet transferinde... Hugo Rodallega transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen yönetim, golcü oyuncunun menajerinin bir türlü Türkiye'ye gelmemesi üzerine hareket geçti. Başkan Muharrem Usta görevlendirdiği bir yöneticiyi Kolombiya'ya göndererek, oyuncunun menajeriyle pazarlıkları burada sürdürmesini istedi. Futbolcunun ısrarla 'Menajerimle anlaşın' çağrısı üzerine böyle bir karar alan Başkan Usta'nın, 'nın transferini hafta başına kadar sonuçlandırmakta kararlı olduğu ifade edildi.

    GÖRÜŞMELER OLUMLU
    Bu transferle bizzat ilgilenen Başkan Muharrem Usta, "Şu an itibariyle olumsuz bir gelişme yok. Rodallega'yı kadromuza kazandırma noktasında her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim" dedi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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