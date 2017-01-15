Rodallega çıkarması
Başkan Usta, transferi sonuçlandırmak için bir yöneticiyi Kolombiya’ya gönderdi Rodallega’nın menajeri ile yapılacak görüşme sonrası imzaların atılması bekleniyor
Trabzonspor'da gözler forvet transferinde... Hugo Rodallega transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen yönetim, golcü oyuncunun menajerinin bir türlü Türkiye'ye gelmemesi üzerine hareket geçti. Başkan Muharrem Usta görevlendirdiği bir yöneticiyi Kolombiya'ya göndererek, oyuncunun menajeriyle pazarlıkları burada sürdürmesini istedi. Futbolcunun ısrarla 'Menajerimle anlaşın' çağrısı üzerine böyle bir karar alan Başkan Usta'nın, Rodallega'nın transferini hafta başına kadar sonuçlandırmakta kararlı olduğu ifade edildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Bu transferle bizzat ilgilenen Başkan Muharrem Usta, "Şu an itibariyle olumsuz bir gelişme yok. Rodallega'yı kadromuza kazandırma noktasında her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim" dedi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Bu transferle bizzat ilgilenen Başkan Muharrem Usta, "Şu an itibariyle olumsuz bir gelişme yok. Rodallega'yı kadromuza kazandırma noktasında her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim" dedi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:46
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