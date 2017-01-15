Kalbi dayanamadı!
Bordo-mavili takımın eski yöneticilerinden Hakan Karabacak, Bursaspor- Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Karabacak'ın İstanbul'da maçı izlediği sırada kalp krizi geçirdiği, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:43
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