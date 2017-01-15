 Jaja, Tayland Ligi’nde – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Jaja, Tayland Ligi’nde

    Jaja, Tayland Ligi’nde
    Fırtına'nın unutulmaz yabancısı Jaja Coelho, Tayland Ligi'ne transfer oldu. Sezonu Belçika'nın Lokoren takımında geçiren 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Tayland ekibi Buriram United ile anlaşmaya vardı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jaja'nın transferinin resmen açıklanması bekleniyor.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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