Hepsi 40 yıllık Fırtına gibiydi

Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Bursaspor galibiyetinin ilerisi için ümit verdiğini söylerken, yeni transferleri övdü. "40 yıllık Trabzonspor'un oyuncusu gibi oynadılar" diyen Bülbüloğlu, "Özellikle ilk 30 dakikada çok iyi futbol ortaya koyduk. Ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bülbüloğlu, bir forvet oyuncusu almak için girişimlere devam ettiklerini de sözlerine ekledi.





Yeni bir başlangıç

İlk maçında hırsı ve mücadelesiyle göz dolduran Olcay Şahan, Bursaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabı twitterdan, "Yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan" mesajını paylaştı. Tecrübeli futbolcu, ilerleyen haftalarda gollerine de başlayacağını belirtti.