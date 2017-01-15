 Gum ‘teklif’ bekliyor – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    ‘teklif’ bekliyor

    Gum ‘teklif’ bekliyor
    Trabzonspor'un bir ara ilgilendiği Brezilyalı savunmacı Gum'un menajeri Jorge Moraes, "'un Fluminense ile 2 yıllık sözleşmesi var. Trabzon'un bir ilgisi olduğu doğru. Ancak bize resmi olarak gelen bir şey yok. Hala teklif bekliyoruz" dedi. 31 yaşındaki oyuncu sert futbolu ile tanınıyor.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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