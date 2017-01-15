Gum ‘teklif’ bekliyor
Trabzonspor'un bir ara ilgilendiği Brezilyalı savunmacı Gum'un menajeri Jorge Moraes, "Gum'un Fluminense ile 2 yıllık sözleşmesi var. Trabzon'un bir ilgisi olduğu doğru. Ancak bize resmi olarak gelen bir şey yok. Hala teklif bekliyoruz" dedi. 31 yaşındaki oyuncu sert futbolu ile tanınıyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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