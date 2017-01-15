Ekici zirvesi!
Başkan Usta, Ekici’ye transferinin takımın çıkarları doğrultusunda olacağını ifade etti
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin durumuyla ilgili olarak, "Kulübümüzün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi. Başkan Usta, ofisinde dün Mehmet Ekici'yle bir görüşme yaparak, gurbetçi oyuncudan takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmesini istedi. Kulübün çıkarlarının Beşiktaş'ın teklifiyle örtüştüğünü aktaran Başkan Usta, bu durumu tekrar gözden geçirmesini istedi. Başkan Usta, Ekici'nin sözleşmeli oyuncuları olduğuna vurgu yaptı.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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