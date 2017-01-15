 Ekici zirvesi! – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Ekici zirvesi!

    Ekici zirvesi!

    Başkan Usta, Ekici’ye transferinin takımın çıkarları doğrultusunda olacağını ifade etti

    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 'nin durumuyla ilgili olarak, "Kulübümüzün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi. Başkan Usta, ofisinde dün Mehmet Ekici'yle bir görüşme yaparak, gurbetçi oyuncudan takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmesini istedi. Kulübün çıkarlarının Beşiktaş'ın teklifiyle örtüştüğünü aktaran Başkan Usta, bu durumu tekrar gözden geçirmesini istedi. Başkan Usta, Ekici'nin sözleşmeli oyuncuları olduğuna vurgu yaptı.


    Yunus Emre SEL
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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