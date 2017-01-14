Trabzonspor'a dünya şampiyonu golcü

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynayan genç futbolcu Yusuf Yazıcı, az süre almasına karşın skora forvet oyuncularından daha çok katkı sağladı.

Trabzonspor alt yapısından yetişen ve geçen sezon teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından A takıma çıkartılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Süpr Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 399 dakika forma giyerken 3 gol, 5 asist üretmeyi başardı.

Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinde iki sezonda toplam 14 maçta 860 dakika görev yaptı. Genç oyuncu, bu maçlarda toplam 5 gol, 8 asistlik performansıyla profesyonel kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Yusuf, geçen sezon ilk olarak 90 dakika forma giydiği Çaykur Rizespor maçında 2 gol, 2 asistle oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Nazilli Belediyespor maçında da 1 asist üretmişti.

Bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kızılcabölükspor ile yapılan ilk karşılaşmada 2 gol, 3 asist, ikinci maçta da 1 asistle takımına katkıda bulunan bordo-mavili futbolcu, ligde ilk kez 11'de çıktığı Bursaspor maçında da 1 gol, 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Forvetleri geride bıraktı

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da forvet oyuncularının performanslarını da geride bıraktı.

Senegalli futbolcu Dame N'Doye bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 maçta 1141 dakika görev alırken, 3 gol, 2 asist yaptı.

Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun-Jun Suk ise 16 resmi maçta 845 dakika forma giyerken sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol, 1 asist üretti.

Devre arasında kiralık olarak sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralanan Muhammet Demir ise 12 resmi maçta 723 dakika sahada kalırken, tek golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Genç oyuncu Ramil Sheidaev de 3 maçta 82 dakika oynarken Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 1 gol attı.

21 yaş altı takımda da 7 gol

Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor'un 21 taş altı takımında da 11 maça çıkarken, 7 gol atma başarısı gösterdi.

2020 yılına kadar bordo-mavili takımla sözleşmesi bulunan genç futbolcu, bu sezon Ümit Milli Takım kampına da ilk kez çağrıldı.