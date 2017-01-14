 Teşekkürler hocam – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Teşekkürler hocam

    Teşekkürler hocam
    19 yaşındaki maç sonrası, "Çok mutluyum. 3 puan aldık. Biz bunu gerçekten hak ediyorduk. Bana güvenip oynatan hocama teşekkür ediyorum. İnşallah seri galibiyetler yakalayıp Trabzonspor'u hak ettiği yere getiririz. Yusuf ağabey beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum" dedi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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