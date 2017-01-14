 Bizlere güvensinler – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Bizlere güvensinler

    Bizlere güvensinler

    Yanal, “Galibiyet sonrası ayağa kalktık denemez. Taraftarların takım olmaya çalışan bizlere destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

    Teknik Direktörü , sezon başından beri takım olabilme adına ortaya yoğun mücadele koyduklarını ancak bazı şeylerin kolay gerçekleşemediğini dile getirdi. Yanal, "Bizim için önemli bir galibiyet. Yolumuza, kendini buraya ait hisseden oyuncularla devam edeceğiz'' değerlendirmesinde bulundu. Takım olmak adına biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yanal, bordo-mavili taraftarlardan kendilerine güvenmelerini ve biraz daha anlayış göstermelerini rica etti. Tecrübeli hoca, "Galibiyet sonrası ayağa kalktık denemez. Taraftarların tepkisine değil, takım olmaya çalışan bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bize güvenmelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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