Rodallega geri sayımı
31 yaşındaki golcünün eşinin İzmir’den ayrılmak istememesi sorunu büyük ölçüde giderildi. Fırtına, Mustafa Yumlu + 400 bin euro’ya transferi bitirecek.
34 MAÇTA 19 GOL ATMIŞTI
Tecrübeli golcünün menajerini Türkiye'ye davet eden Fırtına, pazartesi günü bu işi bitirmek istiyor. Pazartesi günü Rodallega'nın menajeri Trabzon'a gelerek yöneticilerle masaya oturacak, resmi anlaşmanın hemen ardından Rodallega, Trabzonspor formasını sırtına geçirecek. Fırtına, Rodallega için Akhisar'a takas olarak Mustafa Yumlu'nun yanında 400 bin euro ödeyecek. Rodallega bu sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giyerken, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı. Karadeniz ekibinin yeni golcüsü geçen sezon ise 34 maçta forma giyerken, attığı 19 golle dikkat çekti.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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