 Önce üçlü, sonra özür! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Önce üçlü, sonra özür!

    Önce üçlü, sonra özür!

    'un yeni transferi , maçındaki performansından sonra açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşma bitiminde Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu yere giderek üçlü çektiren Olcay, "Takıma daha tam adapte olamadım. Bir günlük idmana çıktım. Onun için taraftarlarımdan özür diliyorum, pozisyonu değerlendiremedim. Önümüzde ki haftalarda bu pozisyonları değerlendireceğim. İlk dakikadan itibaren burada kazanmak istediğimizi gösterdik" ifadesini kullandı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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