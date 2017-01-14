 Ganso ve Omar sesleri – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ve Omar sesleri

    Ganso ve Omar sesleri

    'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, iki sürpriz isim gündeme geldi.

    Bordo-mavililerin Sevilla'da forma giyen Brezilyalı orta saha Ganso'yu kiralık olarak almak için teklifte bulunurken, hem oyuncunun kendisinin hem de kulübünün bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Bordo-mavililerin yine de 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için girişimlerini sürdürmesi bekleniyor. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi olan 1.84 boyundaki , İspanya ekibi ile 12 maça çıktı, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

    Bordo-mavililerin ayrıca Al-Ain takımında forma giyen Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı orta saha Omar Abdulrahman için de menajerler aracılığıyla fiyat araştırması yaptığı ifade edildi. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Abdulrahman 78 maçta 13 gol atıp 35 de asist yaptı. 1.73 boyundaki 10 numara, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nda da 23 maçta 5 gol attı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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