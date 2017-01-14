 Erdoğan: Yazıcı’ya 10 üzerinden 100! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Erdoğan: Yazıcı’ya 10 üzerinden 100!

    Erdoğan: Yazıcı’ya 10 üzerinden 100!
    'un genç yıldızı , karşısında 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 19 yaşındaki 'ya övgüler yağdırdı. Erdoğan, "Kardeşim Yusuf Yazıcı'yı tebrik ediyorum. Trabzonspor'un altyapısı emin ellerde, geleceği parlak. Yazıcı'ya 10 üzerinden 100 veriyorum. Ayağına yüreğine sağlık. Trabzonspor'u, Trabzonlular büyütecektir. Bu galibiyet bize moral oldu" diye konuştu.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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