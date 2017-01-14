 Durumu netleşmeli – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Durumu netleşmeli

    Durumu netleşmeli
    Teknik direktör , 'yi dün kadroya almadı. Yanal, maç sonrası, "Bir takım problemleri olabilir. Bir an önce çözmesi gerekiyor. Biz bir takım oluşturuyoruz. Şu an ne dersem yalan olur. Bununla ilgili yarın (bugün) veya yarından sonra başkanımız bir açıklama yapacaktır. Durumu netleşene kadar kadroda olmayacak" dedi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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