55 sarı kart ile zirvede

bu sezon'de 17 maç sonunda 55 sarı kart ve üç kırmızı kart gördü.takım toplam 58 kart ile bu alanda ilk sırada yer alıyor.geçen sezonun tamamında 12 kez kırmızı kart görmüştü. (İlk 17 haftada 3 kırmızı kart)