 55 sarı kart ile zirvede – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    55 sarı kart ile zirvede

    55 sarı kart ile zirvede
    bu sezon Süper Lig'de 17 maç sonunda 55 sarı kart ve üç kırmızı kart gördü. Bordo-mavili takım toplam 58 kart ile bu alanda ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor geçen sezonun tamamında 12 kez kırmızı kart görmüştü. (İlk 17 haftada 3 kırmızı kart)
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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