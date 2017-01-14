 11 maçta 2. galibiyet – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    11 maçta 2. galibiyet

    11 maçta 2. galibiyet
    Bordo-mavili takım, Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta ikinci kez kazandı. 2010-11'de Jaja'nın golleriyle 2-0 galip gelen Trabzonspor, bu sezon da Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok'un golleriyle 2-1 kazandı. Diğer 9 maçta ise Trabzonspor 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    11 maçta 2. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.