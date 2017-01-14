11 maçta 2. galibiyet

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta ikinci kez kazandı. 2010-11'de Jaja'nın golleriyle 2-0 galip gelen Trabzonspor, bu sezon da Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok'un golleriyle 2-1 kazandı. Diğer 9 maçta ise Trabzonspor 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı.