Yüzde yüz Trabzonluyum
Olcay Şahan 3.5 yıllık imza attı ve başarı sözü verdi: “Beşiktaş’ta feda sezonundaki arkadaşlık, ruh, kardeşlik ortamı Trabzonspor’da da var. Mehmet Ekici ile konuştum, bana hemen ‘gel’ dedi, ben de geldim. Burada büyük başarılar kazanacağız”
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan, Belek'te 3.5 yıllık imza attı. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen'in de yer aldığı imza töreninde Olcay'ın 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı. İmza töreninde konuşan Olcay, "5 yıl önce büyük bir camiaya gelmiştim, bugün de başka bir büyük camiaya transfer oldum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Beşiktaş'ta feda sezonunda oynadığım arkadaşlık, ruh, kardeşlik ortamına girdim. Trabzonspor'a transfer olmamda bunun da katkısı var. Çünkü burada da çok büyük kardeşlik, ruh, taraftar potansiyeli görüyorum. Bu nedenle geldim. Takıma çok büyük katkılar sağlayacağıma inanıyorum" ifadesini kullandı.
EN İYİSİNİ YAPACAĞIM
Bursaspor ile oynanacak olan maçta forma giymek istediğini de belirten Olcay, şöyle konuştu: "Bursaspor maçında oynamak istiyorum. Hoca ne kadar izin verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. 5 dakika olur, 10 dakika olur fark etmez. Trabzon'a transfer olmadan konuştuğum kişilerden biri Mehmet Ekici. 15 yıldır tanışıyoruz. Trabzon'u, taraftarlarını, insanları, şehri öve öve bitiremedi. 'Trabzon deyip geçme, gel gör' dedi. Mutlu olacağımı ve çok güzel bir hayat yaşayacağımı söyledi. Bu transferde onun da katkısı var." Trabzonspor'a katkı sağlamak istediğini dile getiren Olcay Şahan, konuşmasına şöyle devam etti:
ŞAMPİYONLUK GELECEK
"Beşiktaş 'a geldiğimde aynı durumdaydık. Aç ve uzun zamandır şampiyonluk yaşamamış bir Beşiktaş'tı. 4 yıl içerisinde taraftarlarla birleşip bunu başardık. Aynı potansiyeli Trabzon'da da gördüğüm için buradayım. Trabzonspor büyük ve şampiyonluğu hak eden bir camia. Bu yıl biraz sıkıntılar yaşıyor. Normal karşılıyoruz çünkü çok büyük değişimler oldu. Takımın en tecrübelerinden biri olacağım. Buraya tecrübe getiriyorum, yardım etmek istiyorum."
Beşiktaş'a karşı zaafının olduğunu ama şu an Trabzonspor'da olduğunu belirten Olcay, "Beşiktaş sayesinde Olcay oldum. Bir süreç olsaydı uçağa binip Bursa maçında oynamak istemezdim. 'Zamana ihtiyacım var' derdim. Ama şu an buradayım ve yüzde yüz Trabzonsporluyum. 2. yarıya iyi bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.
MALiYETi 6 MiLYON EURO
Fırtına, Beşiktaş'tan transfer ettiği ve 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Olcay Şahan'ın maliyetini KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüp Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak siyah-beyazlı kulübe 200 bin euro ödeyecek. Trabzonspor, Olcay Şahan'a 2016-17 sezonu için 850 bin euro, önümüzdeki 3 yıl için ise sezon başına 1 milyon 700 bin euro garanti ücret ödeyecek. Olcay Şahan transferinin bordo-mavili kulübe toplamda 6 milyon 150 bin euro (25 milyon 410 bin TL) maliyeti olacak. 3.5 yıllık anlaşma gereği bordo-mavili kulüp oyuncuya toplam 5 milyon 950 bin euro (24 milyon 600 bin TL) ödeyecek.
Yunus Emre SEL
EN İYİSİNİ YAPACAĞIM
Bursaspor ile oynanacak olan maçta forma giymek istediğini de belirten Olcay, şöyle konuştu: "Bursaspor maçında oynamak istiyorum. Hoca ne kadar izin verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. 5 dakika olur, 10 dakika olur fark etmez. Trabzon'a transfer olmadan konuştuğum kişilerden biri Mehmet Ekici. 15 yıldır tanışıyoruz. Trabzon'u, taraftarlarını, insanları, şehri öve öve bitiremedi. 'Trabzon deyip geçme, gel gör' dedi. Mutlu olacağımı ve çok güzel bir hayat yaşayacağımı söyledi. Bu transferde onun da katkısı var." Trabzonspor'a katkı sağlamak istediğini dile getiren Olcay Şahan, konuşmasına şöyle devam etti:
ŞAMPİYONLUK GELECEK
"Beşiktaş 'a geldiğimde aynı durumdaydık. Aç ve uzun zamandır şampiyonluk yaşamamış bir Beşiktaş'tı. 4 yıl içerisinde taraftarlarla birleşip bunu başardık. Aynı potansiyeli Trabzon'da da gördüğüm için buradayım. Trabzonspor büyük ve şampiyonluğu hak eden bir camia. Bu yıl biraz sıkıntılar yaşıyor. Normal karşılıyoruz çünkü çok büyük değişimler oldu. Takımın en tecrübelerinden biri olacağım. Buraya tecrübe getiriyorum, yardım etmek istiyorum."
Beşiktaş'a karşı zaafının olduğunu ama şu an Trabzonspor'da olduğunu belirten Olcay, "Beşiktaş sayesinde Olcay oldum. Bir süreç olsaydı uçağa binip Bursa maçında oynamak istemezdim. 'Zamana ihtiyacım var' derdim. Ama şu an buradayım ve yüzde yüz Trabzonsporluyum. 2. yarıya iyi bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.
MALiYETi 6 MiLYON EURO
Fırtına, Beşiktaş'tan transfer ettiği ve 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Olcay Şahan'ın maliyetini KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüp Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak siyah-beyazlı kulübe 200 bin euro ödeyecek. Trabzonspor, Olcay Şahan'a 2016-17 sezonu için 850 bin euro, önümüzdeki 3 yıl için ise sezon başına 1 milyon 700 bin euro garanti ücret ödeyecek. Olcay Şahan transferinin bordo-mavili kulübe toplamda 6 milyon 150 bin euro (25 milyon 410 bin TL) maliyeti olacak. 3.5 yıllık anlaşma gereği bordo-mavili kulüp oyuncuya toplam 5 milyon 950 bin euro (24 milyon 600 bin TL) ödeyecek.
Yunus Emre SEL
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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