Yumlu vedalaştı

Fırtına , Hugo Rodallega transferinde Akhisar'a bir miktar paranın yanı sıra bonservisini vermeyi planladığı stoper Mustafa Yumlu, bordo-mavili takımdan ayrıldı.

Yumlu'nun Akhisar Bld ile transferindeki detayları görüşmek için pazartesi günü bir araya geleceği öğrenildi. Trabzonspor ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper, takımı ile 177 maça çıkıp 12 gol atmıştı.



Paralar yatırıldı, sorun çözüldü

Trabzonspor'un, TFF'den yeni transferlere lisans çıkartmak için ödemesi gereken 25 milyon TL'nin çok büyük bir bölümünü ödedi. Geri kalan bölümü ise yapılandıran yönetim, oyuncuların lisans sorununu da çözdü. Konuyla ilgilenen Başkan Muharrem Usta'nın ekonomik olarak ilerleyen günlerde yaşanacak yeni sıkıntıların çözümü noktasında sponsorluk ve kaynak arayışlarının sürdüğü belirtilirken, özellikle Şenol Güneş Stadyumu'nun isim hakkı konusundaki temasların devam ettiği belirtildi.