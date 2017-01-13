Yeni bir sayfa açma vakti
Trabzonspor bugün Bursa ile oynayacağı lig maçı ile ikinci yarıya başlıyor. Dört transfer yapan Fırtına’da tek hedef galibiyet
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile geride bırakan Trabzonspor, bugün Bursaspor maçıyla başlayacağı sezonun ikinci yarısında yeni bir sayfa açmak istiyor. Bordomavili takımda zorlu karşılaşma öncesi, Bero sakat olduğu için forma giyemeyecek. Trabzonspor'un yeni transferleri Pereira ve Mas'ın Bursa deplasmanındaki maça 11'de başlaması beklenirken, Medjani ve Olcay'ın da kendilerine 18 kişilik kadroda yer bulabileceği belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal, 10 günlük Belek kampı boyunca oyuncuların moral ve motivasyonunu artırmaya çalıştı.
YOĞUN TRAFİĞE GİRİYORUZ
Ersun Yanal, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Transferlerle takımın güçlendirildiğini belirten tecrübeli teknik adam, "İlk yarıdaki kırılganlığı ortadan kaldırmak için çalıştık. Çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz ve bu süreci en iyi şekilde geçmek zorundayız" dedi.
YOĞUN TRAFİĞE GİRİYORUZ
Ersun Yanal, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Transferlerle takımın güçlendirildiğini belirten tecrübeli teknik adam, "İlk yarıdaki kırılganlığı ortadan kaldırmak için çalıştık. Çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz ve bu süreci en iyi şekilde geçmek zorundayız" dedi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Yeni bir sayfa açma vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.