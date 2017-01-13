Yeni bir sayfa açma vakti

Trabzonspor bugün Bursa ile oynayacağı lig maçı ile ikinci yarıya başlıyor. Dört transfer yapan Fırtına’da tek hedef galibiyet

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile geride bırakan Trabzonspor, bugün Bursaspor maçıyla başlayacağı sezonun ikinci yarısında yeni bir sayfa açmak istiyor. Bordomavili takımda zorlu karşılaşma öncesi, Bero sakat olduğu için forma giyemeyecek. Trabzonspor'un yeni transferleri Pereira ve Mas'ın Bursa deplasmanındaki maça 11'de başlaması beklenirken, Medjani ve Olcay'ın da kendilerine 18 kişilik kadroda yer bulabileceği belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal, 10 günlük Belek kampı boyunca oyuncuların moral ve motivasyonunu artırmaya çalıştı.



YOĞUN TRAFİĞE GİRİYORUZ

Ersun Yanal, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Transferlerle takımın güçlendirildiğini belirten tecrübeli teknik adam, "İlk yarıdaki kırılganlığı ortadan kaldırmak için çalıştık. Çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz ve bu süreci en iyi şekilde geçmek zorundayız" dedi.