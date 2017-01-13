 Trabzonspor’dan sermaye artırımı – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Trabzonspor’dan sermaye artırımı

    Trabzonspor’dan sermaye artırımı

    Trabzonspor'un kayıtlı sermaye tavanının 125 milyon lira'dan, 500 milyon lira'ya yükseltilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul uygun görüldüğü bildirdi.

    KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2017-2021 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere mevcut 125 milyon TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 500 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinde bulunan "Şirketin Sermayesi" başlıklı tadil metni ile ilgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Kayıtlı Sermaye Tavanı tadil metni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır."
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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