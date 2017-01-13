Pereira ve Mas sahne alıyor

Bordo-mavililerin yeni transferleri sağ bek Joao Pereira ile sol bek Emmanuel Mas'ın Bursaspor karşısında görev yapması bekleniyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın iki yeni transferle görüşerek, "Zorlu bir periyoda giriyoruz ve size ihtiyacımız var. Bursa maçında ikinizi de sahaya süreceğim. Kendinizi gösterin. Umarım yeni bir sürece başlarız" dediği belirtildi.



EKİCİ BELLİ DEĞİL

Ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici'nin kafasının karışık olduğu gerekçesiyle Bursaspor maçında durumu belirsiz. Ersun Yanal'ın yapılan son taktik antrenmanda Ekici'yi yedek takımda denediği ve oyuncuyla da konuşma yaptığı belirtildi.