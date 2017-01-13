Pereira ve Mas sahne alıyor
Bordo-mavililerin yeni transferleri sağ bek Joao Pereira ile sol bek Emmanuel Mas'ın Bursaspor karşısında görev yapması bekleniyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın iki yeni transferle görüşerek, "Zorlu bir periyoda giriyoruz ve size ihtiyacımız var. Bursa maçında ikinizi de sahaya süreceğim. Kendinizi gösterin. Umarım yeni bir sürece başlarız" dediği belirtildi.
EKİCİ BELLİ DEĞİL
Ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici'nin kafasının karışık olduğu gerekçesiyle Bursaspor maçında durumu belirsiz. Ersun Yanal'ın yapılan son taktik antrenmanda Ekici'yi yedek takımda denediği ve oyuncuyla da konuşma yaptığı belirtildi.
EKİCİ BELLİ DEĞİL
Ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici'nin kafasının karışık olduğu gerekçesiyle Bursaspor maçında durumu belirsiz. Ersun Yanal'ın yapılan son taktik antrenmanda Ekici'yi yedek takımda denediği ve oyuncuyla da konuşma yaptığı belirtildi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
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Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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