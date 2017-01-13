 Pereira ve Mas sahne alıyor – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Pereira ve Mas sahne alıyor

    Pereira ve Mas sahne alıyor

    Bordo-mavililerin yeni transferleri sağ bek Joao Pereira ile sol bek Emmanuel Mas'ın Bursaspor karşısında görev yapması bekleniyor.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın iki yeni transferle görüşerek, "Zorlu bir periyoda giriyoruz ve size ihtiyacımız var. Bursa maçında ikinizi de sahaya süreceğim. Kendinizi gösterin. Umarım yeni bir sürece başlarız" dediği belirtildi.

    EKİCİ BELLİ DEĞİL
    Ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici'nin kafasının karışık olduğu gerekçesiyle Bursaspor maçında durumu belirsiz. Ersun Yanal'ın yapılan son taktik antrenmanda Ekici'yi yedek takımda denediği ve oyuncuyla da konuşma yaptığı belirtildi.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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