Fırtına çok üstün
Trabzon ile Bursa, Süper Lig'de bugüne kadar 80 kez karşılaştı.
Bordo- mavililer bu maçların 40'ını kazanırken, yeşil- beyazlılar 11'ini galip bitirdi. 29 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Bursa, Fırtına ile oynadığı son sekiz maçta 2 kez yenildi.
2'ŞER KEZ KAZANDILAR
Hamza Hamzaoğlu ile Ersun Yanal bugüne kadar 5 kez birbirlerine rakip oldular. İki teknik adam da 2'şer galibiyet alırken, 1 mücadele berabere bitti. Hamzaoğlu, Trabzonspor'a karşı oynadığı 7 lig maçının beşini kazandı.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Fırtına , Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında bugün Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor saat 15.30'da özel uçakla Antalya'dan Bursa'ya hareket etti.
2'ŞER KEZ KAZANDILAR
Hamza Hamzaoğlu ile Ersun Yanal bugüne kadar 5 kez birbirlerine rakip oldular. İki teknik adam da 2'şer galibiyet alırken, 1 mücadele berabere bitti. Hamzaoğlu, Trabzonspor'a karşı oynadığı 7 lig maçının beşini kazandı.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Fırtına , Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında bugün Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor saat 15.30'da özel uçakla Antalya'dan Bursa'ya hareket etti.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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