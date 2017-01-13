Fırtına çok üstün

Trabzon ile Bursa, Süper Lig'de bugüne kadar 80 kez karşılaştı.

Bordo- mavililer bu maçların 40'ını kazanırken, yeşil- beyazlılar 11'ini galip bitirdi. 29 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Bursa, Fırtına ile oynadığı son sekiz maçta 2 kez yenildi.



2'ŞER KEZ KAZANDILAR

Hamza Hamzaoğlu ile Ersun Yanal bugüne kadar 5 kez birbirlerine rakip oldular. İki teknik adam da 2'şer galibiyet alırken, 1 mücadele berabere bitti. Hamzaoğlu, Trabzonspor'a karşı oynadığı 7 lig maçının beşini kazandı.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Fırtına , Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında bugün Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor saat 15.30'da özel uçakla Antalya'dan Bursa'ya hareket etti.