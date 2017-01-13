 Beşiktaş’tan ayrılmam zor oldu – Fotomaç – 13 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş’tan ayrılmam zor oldu

    Beşiktaş’tan ayrılmam zor oldu

    Olcay, eski takım arkadaşlarıyla henüz vedalaşmadığını da ifade ederek, "Beşiktaş'tan ayrılmam zor oldu.

    Cumartesi İstanbul'a dönüp vedalaşacağım. Beşiktaş'ta 10 numarayı giymekten gurur duydum. Sergen ağabeyden sonra taraftarlar belki 'Olcay kim' diye tepki gösterdi ama ben Beşiktaş taraftarlarına kendimi kanıtladım" dedi.

    ŞENOL GÜNEŞ İLE KONUŞMADIM
    Olcay, Trabzonspor'a gelmeden önce Şenol Güneş ile konuşup konuşmadığı yönünde soruya, "1.5 yıl Şenol Güneş ile birlikte çaılştım ve bu süre içinde Trabzon hakkında konuştuğumuz çok olmuştur. Transfer sürecinde kimseyle konuşmadım. Çünkü transfer olmasaydı Beşiktaş'ın futbolcusuydum. Bu dönemde işimi yapardım" cevabını verdi.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş’tan ayrılmam zor oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.