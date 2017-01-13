Beşiktaş’tan ayrılmam zor oldu
Olcay, eski takım arkadaşlarıyla henüz vedalaşmadığını da ifade ederek, "Beşiktaş'tan ayrılmam zor oldu.
Cumartesi İstanbul'a dönüp vedalaşacağım. Beşiktaş'ta 10 numarayı giymekten gurur duydum. Sergen ağabeyden sonra taraftarlar belki 'Olcay kim' diye tepki gösterdi ama ben Beşiktaş taraftarlarına kendimi kanıtladım" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ İLE KONUŞMADIM
Olcay, Trabzonspor'a gelmeden önce Şenol Güneş ile konuşup konuşmadığı yönünde soruya, "1.5 yıl Şenol Güneş ile birlikte çaılştım ve bu süre içinde Trabzon hakkında konuştuğumuz çok olmuştur. Transfer sürecinde kimseyle konuşmadım. Çünkü transfer olmasaydı Beşiktaş'ın futbolcusuydum. Bu dönemde işimi yapardım" cevabını verdi.
ŞENOL GÜNEŞ İLE KONUŞMADIM
Olcay, Trabzonspor'a gelmeden önce Şenol Güneş ile konuşup konuşmadığı yönünde soruya, "1.5 yıl Şenol Güneş ile birlikte çaılştım ve bu süre içinde Trabzon hakkında konuştuğumuz çok olmuştur. Transfer sürecinde kimseyle konuşmadım. Çünkü transfer olmasaydı Beşiktaş'ın futbolcusuydum. Bu dönemde işimi yapardım" cevabını verdi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Beşiktaş’tan ayrılmam zor oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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