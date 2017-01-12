 Yanal motivasyona önem veriyor – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Yanal motivasyona önem veriyor

    Yanal motivasyona önem veriyor
    Bordo-mavili takımın tecrübali teknik direktörü , talebeleriyle kampta yaptığı mini toplantılar ve antrenmanlarda özellikle oyun direncinin düşmesi ve motivasyon kayıplarına vurgu yaptı. Bu konuların üzerinde önemle duran tecrübeli teknik adam, kaptan Onur Kıvrak'tan da bu konuda yardım aldı. Kampın çok verimli geçtiğine vurgu yapan Yanal, , "Takım içinde kaynaşmaya özen gösterdik. İkinci yarıda birçok şeyin ilk yarıya oranla daha farklı olması için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Buna da kendimizi hazır hissediyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:05
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