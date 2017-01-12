 Yabancı sayısı 13 oldu – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Yabancı sayısı 13 oldu

    Yabancı sayısı 13 oldu
    Fırtına, son yaptığı transferler Mas, Pereira ve Medjani ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 13'e yüksetti. , son yaptığı transferlerle birlikte 50 yıllık tarihine 119 yabancı oyuncu takım kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, bugüne kadar en fazla yabancı transferini 12 oyuncuyla Brezilya'dan yaptı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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