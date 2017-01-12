Yabancı sayısı 13 oldu
Fırtına, son yaptığı transferler Mas, Pereira ve Medjani ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 13'e yüksetti. Trabzonspor, son yaptığı transferlerle birlikte 50 yıllık tarihine 119 yabancı oyuncu takım kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, bugüne kadar en fazla yabancı transferini 12 oyuncuyla Brezilya'dan yaptı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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