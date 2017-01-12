 Trabzonspor'u Bursa'da taraftarları karşıladı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    'u Bursa'da taraftarları karşıladı

    Trabzonspor'u Bursa'da taraftarları karşıladı

    Antalya'daki kampını tamamlayan , yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı için bu akşam Bursa'ya geldi. Bordo-mavili takımı taraftarları karşıladı.

    Spor Toto Süper Ligi'de ilk yarı karşılaşmalarında hayal kırıklığı yaşanan ve ikinci yarıya güçlü bir şekilde hazırlanan , deplasmanda yarın karşılaşacağı Bursaspor maçı için bugün Antalya'dan kalkan özel uçak ile Bursa'ya geldi. Bordo-mavili taraftarlar burada taraftarların sevgi gösterisi ile karşılandılar. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra kendilerini bekleyen takım otobüsü ile Bursa'da kalacakları otele hareket ettiler.

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:15
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