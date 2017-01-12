Trabzonspor'u Bursa'da taraftarları karşıladı

Spor Toto Süper Ligi'de ilk yarı karşılaşmalarında hayal kırıklığı yaşanan ve ikinci yarıya güçlü bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, deplasmanda yarın karşılaşacağı Bursaspor maçı için bugün Antalya'dan kalkan özel uçak ile Bursa'ya geldi. Bordo-mavili taraftarlar burada taraftarların sevgi gösterisi ile karşılandılar. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra kendilerini bekleyen takım otobüsü ile Bursa'da kalacakları otele hareket ettiler.