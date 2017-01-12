Trabzonspor'u Bursa'da taraftarları karşıladı
Antalya'daki kampını tamamlayan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı için bu akşam Bursa'ya geldi. Bordo-mavili takımı taraftarları karşıladı.
Spor Toto Süper Ligi'de ilk yarı karşılaşmalarında hayal kırıklığı yaşanan ve ikinci yarıya güçlü bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, deplasmanda yarın karşılaşacağı Bursaspor maçı için bugün Antalya'dan kalkan özel uçak ile Bursa'ya geldi. Bordo-mavili taraftarlar burada taraftarların sevgi gösterisi ile karşılandılar. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra kendilerini bekleyen takım otobüsü ile Bursa'da kalacakları otele hareket ettiler.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:15
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Bjkbektas Adamin dibisin bolsans
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1905 gs mağlesef yapacak bir şey yok hiç değilse Chedjouyu marsiliya da oynayan doriayı takas etseler hiç değilse uzun boylu bir stoperimiz olur !
- Tolgay Arslan’dan rest
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ahmet ne olur git
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