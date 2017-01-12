''Trabzon yönetimi bana teklif yaptı''
Alanyasporlu Emre Akbaba, Trabzonspor'dan teklifi aldığını ama kulüplerin anlaşması gerektiğini söyledi. Bu sezon takımı adına attığı 4 golle dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor menajerimle görüştü. Öncelikle kulübün anlaşması lazım. Benim anlaşmam kulübümden sonra gelir. Futbolda her şey olabilir. İki taraf anlaşırsa transfer gerçekleşir" ifadesini kullandı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
''Trabzon yönetimi bana teklif yaptı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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