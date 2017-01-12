 ''Trabzon yönetimi bana teklif yaptı'' – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Trabzon yönetimi bana teklif yaptı''

    ''Trabzon yönetimi bana teklif yaptı''
    Alanyasporlu , 'dan teklifi aldığını ama kulüplerin anlaşması gerektiğini söyledi. Bu sezon takımı adına attığı 4 golle dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor menajerimle görüştü. Öncelikle kulübün anlaşması lazım. Benim anlaşmam kulübümden sonra gelir. Futbolda her şey olabilir. İki taraf anlaşırsa transfer gerçekleşir" ifadesini kullandı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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