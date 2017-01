Tek sorun gol

Fırtına sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya Belek'te 10 günlük kamp yaptı. Sezonun ilk yarısında en az gol atan ikinci takım olan Trabzonspor 'da kampta da bu sorun devam etti. Özellikle forvet Rodellega'nın transferinin henüz resmiyet kazanmaması, Muhammet Demir'in de kiralık olarak ayrılmasının ardından kampta forvet oyuncusu olarak N'Doye, Suk ve Sheidaev kaldı. N'Doye de hastalandığı için 5 gün, Sheidaev ise transfer görüşmesi yaptığı için üç gün boyunca idmanlara katılmadı. Antrenmanları hiç kaçırmayan Suk, istekli gözükse de bu noktada sorunlara tek başına çözüm olamadı. Ancak diğer yönlerden kamp son derece verimli geçti.- Onur'un ardında forma bekleyen Esteban, Antalya kampında da 11'i zorlayacak bir performans sergileyemedi. Bu aşamada Onur'u kesebilmesi düşük bir ihtimal olarak görüldü.- Çalışkanlığı ve kurtarışlarıyla başarılı dönemlerini aratmayan Onur, kampın en iyi performans sergileyen oyuncuları arasında yer aldı.- Genç kaleci, kamp boyunca kendini gösterebilmek için iyi çalıştı. Şu an kaleyi kapacak yeterlilikte olmasa da Esteban'ı zorluyor.- Kampta çalışkanlığı ve hırsı ile en iyisini vermeye çalıştı. Ancak sağ beke Pereira'nın transfer edilmesinin ardından forma şansı azaldı.- Yeni transfer Pereira, hızlı ve hücumda çok etkili bir oyuncu. 32 yaşında olmasına rağmen çok koşuyor ve iyi mücadele ediyor. Takıma da çabuk uyum sağladı. Sağ bekte formayı kaptı.- Tam bir profesyonel. Yaşına rağmen en diri oyuncular arasında yen alan Durica, takımın iskelet kadrosunun vazgeçilmezleri arasında olduğunu bir kez daha kanıtladı.- Kampa istekli başlayan isimlerden Yumlu, Rodallega transferinde takasla Akhisar'a gidecek.- Kamp boyunca çalışkanlığıyla dikkat çekti ve 'forma yarışında ben de varım' diyen bir performans sergiledi. Stoper bölgesine transfer yapılmazsa 11'de şans bulma ihtimali yüksek.- Sol bekte alternatiflerin artmasına rağmen formayı kolay teslim edecek gibi görünmüyor. Kampta çalışkanlığı ile ön plana çıktı.- Trabzonspor'un kanayan yarası sol beke yapılan son takviye olan Mas, özellikle defansif özellikleri ile dikkat çekti. Kolay pes etmeyen ve çalışmayı seven Mas, hızı ile de kısa sürede Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.- Üçüncü bek konumuna düşen İbanez, bunun da moral bozukluğuyla beklenen çıkışı gösteremedi.- Güçlü fiziği ve çalışkanlığıyla etkili bir performans gösterdi. Ligin ilk yarısında zaman zaman inişli çıkışlı performans sergileyen Okay ikinci yarıya daha diri başlayacak gibi.- Transfer olduğu dönemden itibaren istikrarlı şekilde forma şansı bulamayan Aytaç, performansını artırsa da forma için daha çok savaşmalı.- Ligin ilk yarısının son haftalarında ligde ve kupada forma şansı bulmaya başlayan 17 yaşındaki oyuncu, Antalya kampında ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Performansıyla Ersun Yanal'ın da gözüne giren Abdülkadir, ilk 18'e göz kırptı.- Kampın parlayan isimleri arasındaydı. Ersun Yanal'ın da özel olarak ilgilendiği Yusuf, sezonun ikinci yarısında daha çok sorumluluk alacak. İlk 11'in en ciddi adaylarından biri olan Yusuf, isabetli pas yüzdesi ve gol sorununa katkılarıyla ön plana çıktı.- Takımdan ayrılması gündemde olan Ekici, profesyonelliğini gösterip tüm antrenmanlara katılsa da üst düzey bir verimlilik gösteremedi.- Sezonun ilk yarısında devamlılığı olmayan isimler arasında yer alan Onazi, kamp boyunca iyi çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın dediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışan Nijeryalı, başarılı bir performans sergiledi.- Gerçekleşmeyen sağ açık transferi nedeniyle bu bölgenin en güçlü adayı konumuna gelen Yusuf, özellikle de eksik yönlerini gidermeye çalıştı. Ancak yine de forma savaşı için daha çalışkan olması gerekiyor.- Sakatlık kabusunu tamamen atlatan Kolombiyalı oyuncu, yüksek teknik kapasitesinin yanı sıra hızıyla da dikkat çekti. Yanal'ın sık sık taktir ettiği oyuncu ikinci yarı öncesi göze girdi.- Kampın ilk günlerde hastalık sorunuyla boğuşan N'Doye, sonraki bölümlerde idman eksiklerini gidermeye çalıştı. Daha çok çalışması gerekiyor.