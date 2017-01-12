 Potada ödeme günü – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Potada ödeme günü

    Potada ödeme günü
    Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden 'ın Kulüp Başkanı Abiş Hopikoğlu, oyuncularına ödemelerin bugünden itibaren yapılacağını bildirdi. Hopikoğlu, "Göstermiş oldukları anlayıştan dolayı oyuncularımıza, verdiği destek için de Başkan Muharrem Usta'ya teşekkür ederiz" dedi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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