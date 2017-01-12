Mustafa Yumlu kamptan ayrıldı
Trabzonspor’un Hugo Rodallega transferinde Akhisar Belediyespor’a bir miktar paranın yanısıra bonservisini vermeyi planladığı stoper Mustafa Yumlu, bordo mavili takımın Antalya kampından ayrıldı.
Mustafa Yumlu'nun önümüzdeki günlerde Akhisar Belediyespor yöneticileriyle transferindeki detayları görüşmek için bir araya geleceği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin, Rodallega'nın transferi için menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
EKİCİ BELİRSİZLİĞİ
Bu arada, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Mehmet Ekici için Beşiktaş Kulübü'nün bu transferi sonuçlandırmak amacıyla devrede olduğu, Fenerbahçe'nin ise teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun da en cazip teklifi değerlendirip oyuncunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasının önüne geçmekte kararlı olduğu öğrenildi.
EKİCİ BELİRSİZLİĞİ
Bu arada, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Mehmet Ekici için Beşiktaş Kulübü'nün bu transferi sonuçlandırmak amacıyla devrede olduğu, Fenerbahçe'nin ise teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun da en cazip teklifi değerlendirip oyuncunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasının önüne geçmekte kararlı olduğu öğrenildi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mustafa Yumlu kamptan ayrıldı
Toplam 1
Yorum
misafir yolun açık olsun
- İlacımız Ekici
Toplam 20
Yorum
Yavuz 1907 Emenikeyi Ekiciyle takas edip, Wiel i satip yerine hizli orta yapabilen sag bek alinsa, sahane olurdu. Takima kimler geldi, kimler gitti , bi Emenikeden kurtulamadilar. Atif C. degerini bir türlü anlayamadilar.
- Olcay Şahan sözleşme imzaladı
Toplam 8
Yorum
Emir Her yeni gelen umuttur hayırlı olsun bazı densizler kiskansada
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