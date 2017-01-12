Olcay Şahan Trabzon’da
Bordo-mavililer, Beşiktaş’ın deneyimli futbolcusunu 3.5 yıllığına renklerine kattı.
Transferin en hızlı takımı Trabzonspor dün iki bomba birden patlatarak şov yaptı. Önce eski oyuncusu Carl Medjani'ye Belek'te 1.5 yıllık imza attıran Fırtına, akşam üzeri de Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Olcay Şahan'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. 31 yaşındaki Cezayirli savunmacı Medjani imza töreninde, geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Gidişimden bu yana öncelikle başkan ve ekibi, daha sonra hoca değişti. Düşündüm ve bunu gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum, kariyerimin en iyi sezonumu burada geçirdiğime kanaat getirdim. Bu yüzden Trabzonspor'da sürmesi gereken bir hikayem var, onu daha bitirmedim. O yüzden buraya geldim. Trabzonspor'un 50. yılında büyük hedefleri vardı ve ben de bunun içerisinde yer almak istedim" diye konuştu.
OLCAY: HERKESE GÖSTERECEĞİM
Medjani sonrası akşam saatlerinde de geçtiğimiz günlerde Başkan Muharrem Usta'nın yüz yüze görüşme yaptığı Olcay Şahan'ın transferi imza ile noktalandı. Başkan Usta'nın İstanbul'da Olcay'ın menajeri ve kendisiyle bir görüşme yaparak 3.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin oyuncuya Beşiktaş'taki sözleşmesinde yer alan ve kademeli artışı içeren 1 milyon 750 bin euro'luk teklifi yaptığı ve oyuncunun da bunu kabul ettiği ifade edildi. Olcay bu transfer için Beşiktaş'taki 700 bin euro'luk alacağından vazgeçti ve bordo-mavililer bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Olcay'ın Başkan Usta'ya "Beşiktaş'ta başarılı dönemler geçirdim. Şu an herkes benim düşüşte olduğumu söylüyor ancak ben burada kendimi yeniden ispatlayacağım" dediği öğrenildi. Trabzonspor, Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta 2 gol atan Olcay'ın transferi için kulübü ve futbolcuyla anlaştığını Borsa'ya bildirdi.
EN GÜZEL GÜNLERİMDİ
Medjani bir gazetecinin, "Kendini hazır hissediyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Umarım" diye cevap vererek şöyle devam etti: "Taraftarın tutkusunu özellikle çok özledim. Yeni stadyumla birlikte bu tutku daha fazla olacaktır. O yüzden bizim biraz daha fazla çalışıp o taraftarları bu tutkunun içerisine çekmemiz gerekiyor."
Medjani, geçmiş dönemindeki kadar gol atmak için uğraşacağını da ifade ederek, "Umarım tekrar o gollerimi atarım. Tabii ki geçtiğimiz dönem yaptığım gibi bir sezonda 8 gol atabilir miyim bilmiyorum. Onun sözünü şu anda veremiyorum. Galatasaray'a karşı da gollerim vardı. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Golden daha önemlisi takımın içerisinde olmak, takımın bir parçası olmak. Takım içinde en önemlisi takım olabilmek. Gol de geldiğinde onun bir hediyesi gibi oluyor. Ama umarım bir dahaki Galatasaray maçında yine gol atarım. O yüzden şimdiden Galatasaray derbisini bekliyorum" diye konuştu.
FIFA DAVASINI GERİ ÇEKTİ
Fırtına'yı, FIFA'ya şikayet eden ve 785 bin euro kazanan Medjani, anlaşma gereği bu davayı geri çekti. Bu yılın yarım sezonu için 1 milyon 50 bin euro ve gelecek yıl da 1 milyon 50 bin euro alacak olan Medjani'nin parasının içinde geçmiş dönem alacaklarının da yer aldığı belirtildi.
FOTOMAÇ FARKI
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, bu transfer döneminde de şov yapıyor. Daha önce Mas ve Pereira transferlerini ilk duyuran gazete olan FOTOMAÇ, Medjani'de de hedefi 12'den vurdu. 8 Ocak'ta 'Medjani yuvaya dönüyor' başlığı ile çıkan FOTOMAÇ, bir haberi daha ilk kez duyurmanın gururunu yaşadı.
Yunus Emre SEL
OLCAY: HERKESE GÖSTERECEĞİM
Medjani sonrası akşam saatlerinde de geçtiğimiz günlerde Başkan Muharrem Usta'nın yüz yüze görüşme yaptığı Olcay Şahan'ın transferi imza ile noktalandı. Başkan Usta'nın İstanbul'da Olcay'ın menajeri ve kendisiyle bir görüşme yaparak 3.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin oyuncuya Beşiktaş'taki sözleşmesinde yer alan ve kademeli artışı içeren 1 milyon 750 bin euro'luk teklifi yaptığı ve oyuncunun da bunu kabul ettiği ifade edildi. Olcay bu transfer için Beşiktaş'taki 700 bin euro'luk alacağından vazgeçti ve bordo-mavililer bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Olcay'ın Başkan Usta'ya "Beşiktaş'ta başarılı dönemler geçirdim. Şu an herkes benim düşüşte olduğumu söylüyor ancak ben burada kendimi yeniden ispatlayacağım" dediği öğrenildi. Trabzonspor, Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta 2 gol atan Olcay'ın transferi için kulübü ve futbolcuyla anlaştığını Borsa'ya bildirdi.
EN GÜZEL GÜNLERİMDİ
Medjani bir gazetecinin, "Kendini hazır hissediyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Umarım" diye cevap vererek şöyle devam etti: "Taraftarın tutkusunu özellikle çok özledim. Yeni stadyumla birlikte bu tutku daha fazla olacaktır. O yüzden bizim biraz daha fazla çalışıp o taraftarları bu tutkunun içerisine çekmemiz gerekiyor."
Medjani, geçmiş dönemindeki kadar gol atmak için uğraşacağını da ifade ederek, "Umarım tekrar o gollerimi atarım. Tabii ki geçtiğimiz dönem yaptığım gibi bir sezonda 8 gol atabilir miyim bilmiyorum. Onun sözünü şu anda veremiyorum. Galatasaray'a karşı da gollerim vardı. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Golden daha önemlisi takımın içerisinde olmak, takımın bir parçası olmak. Takım içinde en önemlisi takım olabilmek. Gol de geldiğinde onun bir hediyesi gibi oluyor. Ama umarım bir dahaki Galatasaray maçında yine gol atarım. O yüzden şimdiden Galatasaray derbisini bekliyorum" diye konuştu.
FIFA DAVASINI GERİ ÇEKTİ
Fırtına'yı, FIFA'ya şikayet eden ve 785 bin euro kazanan Medjani, anlaşma gereği bu davayı geri çekti. Bu yılın yarım sezonu için 1 milyon 50 bin euro ve gelecek yıl da 1 milyon 50 bin euro alacak olan Medjani'nin parasının içinde geçmiş dönem alacaklarının da yer aldığı belirtildi.
FOTOMAÇ FARKI
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, bu transfer döneminde de şov yapıyor. Daha önce Mas ve Pereira transferlerini ilk duyuran gazete olan FOTOMAÇ, Medjani'de de hedefi 12'den vurdu. 8 Ocak'ta 'Medjani yuvaya dönüyor' başlığı ile çıkan FOTOMAÇ, bir haberi daha ilk kez duyurmanın gururunu yaşadı.
Yunus Emre SEL
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Olcay Şahan Trabzon’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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