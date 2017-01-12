 Bursaspor maçı hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Bursaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

    Bursaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo mavililerin yeni transferi Olcay Şahan da antrenmanda yer aldı.

    Antalya'nın Belek ilçesinde gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla ikinci yarıya hazırlanan Trabzonspor, buradaki son çalışmalısını öğle saatlerinde yaptı. Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Trabzonspor saat 15.30'da özel uçakla Antalya'dan Bursa'ya hareket edecek.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:42
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