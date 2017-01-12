Bursaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo mavililerin yeni transferi Olcay Şahan da antrenmanda yer aldı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:42
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 33
Yorum
yok artik yeminle yönetim musleranin sezon sonunda gitmek istemesine sebep. dafansin hepsi kisa. rakip takimlar bizi hava kuvvetleriyle vuracaklar
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 33
Yorum
Bedoo ilhan başkan teşekkürler...ahmet çalık türkiyenın en iyi stoperi
- ''Ayrılmayı düşünmüyorum''
Toplam 3
Yorum
MERT Yahu bu Sinan ile Tolga'nın ayakları falan mı kırıldı da ben duymadım? Bu kadar süre nasıl bir sakatlıkları varmış anlamadım gitti.
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