 Muharrem Usta’nın 11’i – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
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    ’nın 11’i

    Muharrem Usta’nın 11’i
    Yaz transfer döneminde Akakpo, Sheidaev, Durica, Onazi, Castillo, İbanez, Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 8 yabancı oyuncuyu kadrosunu katan Trabzonspor, bu dönem de Mas, Pereria ve Medjani'ye imza attırdı. Başkan , 1 yıllık döneminde 11 yabancı transfer etmiş oldu.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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