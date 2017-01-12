Muharrem Usta’nın 11’i
Yaz transfer döneminde Akakpo, Sheidaev, Durica, Onazi, Castillo, İbanez, Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 8 yabancı oyuncuyu kadrosunu katan Trabzonspor, bu dönem de Mas, Pereria ve Medjani'ye imza attırdı. Başkan Muharrem Usta, 1 yıllık döneminde 11 yabancı transfer etmiş oldu.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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