Barcelona Lallana'nın peşinde

Milli yıldızımız Arda Turan'ın da forma giydiği Barcelona, Liverpool'un yıldızı Adam Lallana ile ilgileniyor. The Times'ın haberine göre hücumcu orta saha arayışında olan Barcelona, bu sezon Liverpool'da harika bir performans sergileyen Adam Lallana'yı kadroya katma hedefinde.

JUVENTUS VE PSG'DE İSTİYOR

Adam Lallana'yı isteyen tek kulüp Barcelona değil. Juventus ve PSG'de Liverpool'un süper yıldızı ile ilgileniyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren lider Chelsea'nın 5 puan gerisinde olan Liverpool'un dünya devlerinin bu isteklerine ne yanıt vereceği merak konusu.

HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maçta forma giyen Adam Lallana, 7 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de İngiltere Milli Takımı ile 2 maça çıkan Lallana, 2 gol atma başarısı gösterdi.