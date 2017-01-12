 25 milyonluk kabus – Fotomaç – 12 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    25 milyonluk kabus

    25 milyonluk kabus

    Bordo-mavili yönetim bugün 25 milyon TL’lik ödeme yapmazsa yeni transferlerini yarınki Bursaspor maçında oynatamayacak.

    , ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Kadrosunu Mas, Pereira ve Medjani takviyeleriyle güçlendiren; Rodallega ve Caceres transferlerinde ise son aşamaya gelen bordo-mavililer, yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Yönetimin bugün 13 milyon TL'si TFF uyuşmazlık çözüm kurumuna, 12 milyon TL'si ise geçmiş dönemde transfer edilen yabancı oyuncuların kulüplerine olmak üzere toplam 25 milyon TL'lik bir ödeme yapması gerekiyor. Yönetimin bu ödemeyi gerçekleştirememesi durumunda ise TFF'den yeni transfer ettiği oyunculara lisans alamama tehlikesi ortaya çıkacak. 13 milyon TL'lik bu borcun yanı sıra toplamı 12 milyon TL'yi bulan 4 yabancı kulüp S. Moskova, Guingamp, Hull City ve Lazio'ya da borç var.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    25 milyonluk kabus haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.