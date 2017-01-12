25 milyonluk kabus
Bordo-mavili yönetim bugün 25 milyon TL’lik ödeme yapmazsa yeni transferlerini yarınki Bursaspor maçında oynatamayacak.
Trabzonspor, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Kadrosunu Mas, Pereira ve Medjani takviyeleriyle güçlendiren; Rodallega ve Caceres transferlerinde ise son aşamaya gelen bordo-mavililer, yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Yönetimin bugün 13 milyon TL'si TFF uyuşmazlık çözüm kurumuna, 12 milyon TL'si ise geçmiş dönemde transfer edilen yabancı oyuncuların kulüplerine olmak üzere toplam 25 milyon TL'lik bir ödeme yapması gerekiyor. Yönetimin bu ödemeyi gerçekleştirememesi durumunda ise TFF'den yeni transfer ettiği oyunculara lisans alamama tehlikesi ortaya çıkacak. 13 milyon TL'lik bu borcun yanı sıra toplamı 12 milyon TL'yi bulan 4 yabancı kulüp S. Moskova, Guingamp, Hull City ve Lazio'ya da borç var.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
25 milyonluk kabus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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