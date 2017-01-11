 Sezon sonu gelirsiniz – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sezon sonu gelirsiniz

    Sezon sonu gelirsiniz

    Bordo-mavililer, iki futbolcuya “Şimdi anlaşalım sezon sonu gelin” diyecek. Konate’nin menajeri Türkiye’ye çağrıldı.

    Fırtına, forvet mevkii için görüştüğü ile Alanyaspor'dan gündeminde olan orta saha 'nın transferi için yapılan görüşmelerde oyunculara, "Şimdi anlaşalım, sezon sonu sizi alalım" teklifini yapacak. Bu görüşme için Alanyaspor'dan izin isteyecek bordomavililer, Antalya temsilcisinin kendisiyle de hem bonservis pazarlığı yapacak hem de takasla oyuncu önerecek.

    ÖN ANLAŞMA YAPILACAK
    Yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu Konate'nin menajeri de Türkiye'ye çağrıldı. Kulübü Sion ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 23 yaşındaki Senegalli forveti bedelsiz almak isteyen bordo-mavililerin oyuncuya böyle bir teklif sunacağı ve kabul edilmesi durumunda ön anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.


    Yunus Emre SEL
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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