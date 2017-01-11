Sezon sonu gelirsiniz
Bordo-mavililer, iki futbolcuya “Şimdi anlaşalım sezon sonu gelin” diyecek. Konate’nin menajeri Türkiye’ye çağrıldı.
ÖN ANLAŞMA YAPILACAK
Yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu Konate'nin menajeri de Türkiye'ye çağrıldı. Kulübü Sion ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 23 yaşındaki Senegalli forveti bedelsiz almak isteyen bordo-mavililerin oyuncuya böyle bir teklif sunacağı ve kabul edilmesi durumunda ön anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.
Yunus Emre SEL
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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