 Rüzgar ışık sistemini kırdı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Rüzgar ışık sistemini kırdı

    Rüzgar ışık sistemini kırdı
    Belek'teki rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle bordo-mavililer dün sabah salonda çalıştı. İdman sahasını aydınlatmak için kullanılan bir direkteki ışık sistemi de rüzgar nedeniyle kırıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan Bero ile milli takım kampına giden Abdülkadir ile Akakpo dışındaki oyuncular katıldı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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