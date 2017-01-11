Olcay Şahan Trabzonspor'da
Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten forma şansı bulamayan Olcay Şahan gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı. Trabzonspor ile temasa geçen 29 yaşındaki futbolcunun menajeri bordo-mavili ekiple prensip anlaşmasına vardı. Olcay Şahan'ın son sözü söylemesiyle transfer resmiyete kavuşacak.
MEHMET EKİCİ BEŞİKTAŞ'A MI?
Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a transferinde bordo-mavili kulübün bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Olcay Şahan'ın bedelsiz şekilde Trabzonspor'a transferinde Mehmet Ekici'nin takasta kullanıldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mehmet Ekici için sarı-lacivertlilerden istenen Aatif Chahechouhe'nin takasa yanaşmaması sonrası Fenerbahçe'nin eli kolu bağlanmıştı. Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a sıcak bakmasıyla Beşiktaş, Mehmet Ekici yarışında bir adım öne geçti ve bu transferde mutlu sona iyice yaklaştı.
OLCAY ŞAHAN'IN KARİYERİ
Futbola Bayer Leverkusen ve Fortuna Düsseldorf altyapısında başlayan Olcay Şahan, 2008-09 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden MSV Duisburg'a bir yıllığına transfer oldu. 2011 sezonunda Almanya 2. liginde 34 maçın hepsinde forma giyen 3 futbolcudan biri olan milli futbolcu attığı 7 golle takımın en golcü isimleri arasına giren olcay adını futbol dünyasına duyurdu de ertesi sezon Bundesliga ekibi Kaiserslautern'in yolunu tuttu.
Kaiserslautern formasıyla 2 sezonda 1 gol atan Olcay Şahan 2012/13 sezonunda Galatasaray ve Bursaspor'un tekliflerini geri çevirerek Beşiktaş'a 4 yıllık imzayı attı. Siyah-beyazlı formayla 242 maçta 34 gol atan Olcay Şahan, 19 kez de A Milli Takım forması giydi.
MEHMET EKİCİ BEŞİKTAŞ'A MI?
Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a transferinde bordo-mavili kulübün bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Olcay Şahan'ın bedelsiz şekilde Trabzonspor'a transferinde Mehmet Ekici'nin takasta kullanıldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mehmet Ekici için sarı-lacivertlilerden istenen Aatif Chahechouhe'nin takasa yanaşmaması sonrası Fenerbahçe'nin eli kolu bağlanmıştı. Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a sıcak bakmasıyla Beşiktaş, Mehmet Ekici yarışında bir adım öne geçti ve bu transferde mutlu sona iyice yaklaştı.
OLCAY ŞAHAN'IN KARİYERİ
Futbola Bayer Leverkusen ve Fortuna Düsseldorf altyapısında başlayan Olcay Şahan, 2008-09 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden MSV Duisburg'a bir yıllığına transfer oldu. 2011 sezonunda Almanya 2. liginde 34 maçın hepsinde forma giyen 3 futbolcudan biri olan milli futbolcu attığı 7 golle takımın en golcü isimleri arasına giren olcay adını futbol dünyasına duyurdu de ertesi sezon Bundesliga ekibi Kaiserslautern'in yolunu tuttu.
Kaiserslautern formasıyla 2 sezonda 1 gol atan Olcay Şahan 2012/13 sezonunda Galatasaray ve Bursaspor'un tekliflerini geri çevirerek Beşiktaş'a 4 yıllık imzayı attı. Siyah-beyazlı formayla 242 maçta 34 gol atan Olcay Şahan, 19 kez de A Milli Takım forması giydi.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:07
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