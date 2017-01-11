Olcay için geri sayım
29 yaşındaki yıldızın “Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” dediği öne sürülse de görüşmelerin devam ettiği dile getirildi.
180 MAÇTA 35 GOL ATTI
Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile yaptığı görüşmenin ardından ayrılarak Beşiktaş kafilesi ile İstanbul'a dönen Olcay'ın durumunun birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Siyah-beyazlı forma ile şu ana kadar 180 maça çıkan Olcay, 35 gol atıp 32 de asist yaptı. 1.79 boyundaki oyuncunun sözleşmesi 2018'de bitiyor.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
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Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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