 Olcay için geri sayım – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Olcay için geri sayım

    Olcay için geri sayım

    29 yaşındaki yıldızın “’ta kalmak istiyorum” dediği öne sürülse de görüşmelerin devam ettiği dile getirildi.

    Bordo-mavililerin sezon sonuna kadar 'tan bedelsiz olarak kiralamak istediği 29 yaşındaki sol kanat 'ın, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" şeklinde yaptığı iddia edilen açıklamalar, transfer görüşmelerini sekteye uğratmadı. Karadeniz ekibinin yöneticileri, Olcay transferinde şu an itibariyle aşılamayacak bir sorunun bulunmadığını ve prosedürleri beklediklerini dile getirdi.

    180 MAÇTA 35 GOL ATTI
    Başkan ve ile yaptığı görüşmenin ardından ayrılarak Beşiktaş kafilesi ile İstanbul'a dönen Olcay'ın durumunun birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Siyah-beyazlı forma ile şu ana kadar 180 maça çıkan Olcay, 35 gol atıp 32 de asist yaptı. 1.79 boyundaki oyuncunun sözleşmesi 2018'de bitiyor.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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